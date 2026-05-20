«Ещё один год». Фанаты «Ман Сити» обратились к Гвардиоле после проигрыша чемпионства в АПЛ

Болельщики «Манчестер Сити» попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолу остаться в клубе, несмотря на упущенный титул в АПЛ, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х. По итогам матчей 37-го тура Премьер-лиги, в котором «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), чемпионом страны стал «Арсенал».

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Окончен
1 : 0
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

После завершения матча тренер вместе с футболистами подошёл к гостевому сектору, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Когда Гвардиола повернулся и пошёл в сторону подтрибунного помещения, фанаты стали петь: «Ещё один год, ещё один год, Пеп Гвардиола».

Ранее сообщалось, что официальное подтверждение ухода Гвардиолы запланировано после воскресного матча 38-го тура английской Премьер‑лиги с «Астон Виллой» (24 мая).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

