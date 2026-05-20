Видео: футболисты «Арсенала» спели We are the champions после выигрыша АПЛ

Футболисты и сотрудники «Арсенала» исполнили песни We are the champions группы Queen после того, как стали чемпионами английской Премьер-лиги.

Игроки «Арсенала» поют «We are the champions» после победы в АПЛ:

Лондонская команда стала чемпионом после ничейного результата «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1). За тур до конца соревнования «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. «Горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке и лишились математических шансов на чемпионство.

До сегодняшнего дня «Арсенал» последний раз становился чемпионом Англии по итогам сезона-2003/2004.