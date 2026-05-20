Полузащитник «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым победителем АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым победителем английской Премьер-лиги в возрасте 16 лет и 139 дней.

19 мая лондонский «Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. «Арсенал» стал чемпионом АПЛ впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.