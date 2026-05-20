Премьер-министр Великобритании отреагировал на победу «Арсенала» в АПЛ сезона-2025/2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на победу «Арсенала» в АПЛ сезона-2025/2026. «Арсенал» стал чемпионом по итогам матчей 37-го тура Премьер-лиги, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Окончен
1 : 0
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39' 1:1 Холанд – 90+5'
«22 долгих года для «Арсенала». Но наконец-то мы вернулись туда, где нам место. Чемпионы!» — написал Стармер на своей странице в социальной сети Х.
«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.
