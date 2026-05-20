Артета установил достижение, ранее не покорявшееся ни одному экс-игроку АПЛ

44-летний тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета стал первым в истории бывшим игроком английской Премьер-лиги, который выиграл титул чемпиона Англии в качестве наставника команды. Об этом сообщает аккаунт в соцсети X Football on TNT Sports.

Ранее Артета в бытность игроком выступал в АПЛ за «Эвертон» (209 матчей) и «Арсенал» (150 встреч).

19 мая лондонский «Арсенал» под руководством Артеты досрочно выиграл титул чемпиона английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026, прервав 22-летнюю паузу. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.