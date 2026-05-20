Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

Эрлинг Холанд пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд эмоционально отреагировал на очередную потерю очков команды в концовке сезона и заявил, что клуб должен превратить неудачи в дополнительную мотивацию перед новым чемпионатом.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«В конце концов, каждая игра в Премьер-лиге сложная. Мы старались. Но этого было недостаточно. Теперь весь клуб должен использовать это как мотивацию. Мы должны злиться, мы должны чувствовать огонь внутри, потому что этого недостаточно».

Прошло уже два года, а кажется, что целая вечность. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы в следующем сезоне выиграть чемпионат», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба.

За тур до финиша АПЛ «Манчестер Сити» идёт вторым. Подопечные Гвардиолы набрали 78 очков в 37 встречах и отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре балла, потеряв даже теоретические шансы на титул.

Материалы по теме
«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен
«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android