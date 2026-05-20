Эрлинг Холанд пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд эмоционально отреагировал на очередную потерю очков команды в концовке сезона и заявил, что клуб должен превратить неудачи в дополнительную мотивацию перед новым чемпионатом.

«В конце концов, каждая игра в Премьер-лиге сложная. Мы старались. Но этого было недостаточно. Теперь весь клуб должен использовать это как мотивацию. Мы должны злиться, мы должны чувствовать огонь внутри, потому что этого недостаточно».

Прошло уже два года, а кажется, что целая вечность. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы в следующем сезоне выиграть чемпионат», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба.

За тур до финиша АПЛ «Манчестер Сити» идёт вторым. Подопечные Гвардиолы набрали 78 очков в 37 встречах и отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре балла, потеряв даже теоретические шансы на титул.