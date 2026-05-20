«Ман Сити» бездарно упустил инициативу по весне». Елагин — о чемпионстве «Арсенала» в АПЛ

Прославленный спортивный комментатор Александр Елагин высказался о завоевании лондонским «Арсеналом» титула чемпиона английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.

«Абсолютно закономерная, НЕ выстраданная, а ЗАРАБОТАННАЯ ПОБЕДА! Артета показал себя профессионалом высокого класса, скрупулёзно строил, освобождаясь от «лишних» людей, оттачивая командную игру! Браво! Неслучайно Арсенал дважды подряд в полуфинале ЛЧ УЕФА + финал! Великолепный соперник в лице «Ман Сити» по ранней весне перехватил инициативу и сам же (бездарно) упустил: вспомните игру против «Эвертона». Именно она стала определяющей в борьбе за чемпионство!» — написал Елагин в телеграм-канале.

«Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в котором «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

