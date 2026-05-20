«Зенит» отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ, показав две фотографии Аршавина

Санкт-петербургский «Зенит» на своей странице в соцсети X поздравил «Арсенал» с выигрышем английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Во вторник, 19 мая, «горожане» разделили очки с «Борнмутом» (1:1) и лишились математических шансов на чемпионство за тур до завершения чемпионата.

«Клубы из Аршавина побеждают во всём! Поздравляем «Арсенал»!» — подписала фотографии Аршавина пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: Аккаунт «Зенита» в соцсети X

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. «Горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. Ранее «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, завоевав титул в последнем 30-м туре РПЛ.

Аршавину 44 года. В бытность игроком он выступал за сине-бело-голубых в периоды с 2000-го по 2009-й, а затем с 2013-го по 2015-й. В составе «канониров» россиянин выступал с 2009 по 2013 годы.

