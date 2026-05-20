«Наконец-то чемпионы!» Вильям Салиба — о победе «Арсенала» в АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба после матча 37-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Манчестер Сити» (1:1) отреагировал на досрочную победу своей команды в этом сезоне АПЛ.

«Наконец-то чемпионы!» — написал Салиба в своих социальных сетях.

19 мая лондонский Арсенал официально оформил чемпионство в сезоне АПЛ-2025/26. Команда Микеля Артеты обеспечила себе титул за тур до окончания чемпионата, прервав 22-летнее ожидание золотых медалей.

Решающим стал 37-й тур АПЛ: «канониры» одержали победу над «Бёрнли» (1:0), а главный конкурент — «Манчестер Сити» — потерял очки в выездной встрече с «Борнмутом», завершив матч со счётом 1:1.

После этих результатов «Арсенал» довёл количество набранных очков до 82 и стал недосягаемым для преследователей. «Манчестер Сити», имея 78 баллов после 37 матчей, утратил даже теоретические шансы на защиту чемпионского титула.