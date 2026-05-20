Гвардиола отреагировал на ничью с «Борнмутом», лишившую «Сити» шансов на чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничейном результате в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1).

«Сегодня чувствовалась усталость. У них было 12 дней на подготовку к этому матчу, они боролись за выход в Лигу чемпионов, у них отличная команда и великолепный тренер.

Мне хотелось подойти к последнему домашнему матчу против «Астон Виллы» с шансом на титул. Но, к сожалению, мы не победили, и сегодня нам не хватило темпа и нужного состояния для игр против таких команд, как «Борнмут». Они не проигрывают уже 17 матчей подряд, и это потому, что это действительно очень сильная команда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

За тур до конца «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.