«Было приятно одержать победу». Макфарлейн – о матче «Челси» с «Тоттенхэмом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал результат матча 37-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 18'     2:0 Сантос – 67'     2:1 Ришарлисон – 74'    

«Было приятно одержать победу. С первой минуты было очевидно, что нам не хватает энергии и интенсивности, которые были нужны. Но временами мы справлялись. После финала Кубка всегда непросто восстанавливаться. Мы знали, что с учетом физической и психологической нагрузки так и будет. Я думаю, что в первом тайме мы показали отличную игру, что мы заслужили преимущество в два мяча, когда его получили, а потом «Тоттенхэм» явно прибавил в энергии.

У них было больше времени на подготовку к игре, больше времени на отдых. Это было очевидно, и нам просто нужно было выложиться на полную, чтобы добиться результата, что, как мне кажется, мы и сделали в конце матча», – сказал Макфарлейн.

«Челси» занимает восьмое место в чемпионате Англии. В активе «синих» 52 очка в 37 играх. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков.

