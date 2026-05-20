Артета обратился к игрокам «Арсенала» после завоевания первого за 22 года чемпионства АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обратился к команде после выигрыша английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Это первое чемпионство «канониров» за последние 22 года.

«Мы снова сотворили историю. Сделали это вместе. Я невероятно счастлив и горд за всех, кто связан с этим клубом. Давайте насладимся моментом», — сказал Артета в ролике, выпущенном в соцсетях «Арсенала» после завоевания титула.

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

