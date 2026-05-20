Тысячи фанатов собрались возле стадиона «Арсенала» после чемпионства в АПЛ

Болельщики «Арсенала» собирались у стадиона «Эмирейтс», чтобы отметить завоевание титула чемпиона Англии в сезоне-2025/2026.

Клуб оформил чемпионство за тур до окончания сезона после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» — 1:1 — и лишился математических шансов догнать возглавляющих турнирную таблицу «пушкарей». На данный момент у «Арсенала» 82 очка, а у располагающегося на второй строчке «Ман Сити» — 78.

Это 14-й титул чемпиона Англии в истории лондонского клуба. Впервые победителями АПЛ (в новом формате) «канониры» стали в сезоне-2003/2004, когда команда под руководством Арсена Венгера не проиграла ни одного матча в той кампании.

