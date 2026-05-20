«Мы всё ещё живы». Де Дзерби — о состоянии «Тоттенхэма» после поражения от «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о матче 37-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).

«Мы пропустили два мяча — один после удара Фернандеса почти с 30 метров. В той ситуации можно было сыграть надёжнее. Второй гол — мяч был полностью под нашим контролем, но мы допустили глупую потерю и получили контратаку.

При этом ещё до обоих пропущенных мячей у нас были возможности забить. Сначала Телу помешал Санчес, который отлично спас команду, затем во втором тайме момент был у Ришарлисона. Мы всё ещё живы, у команды хороший настрой и правильное отношение. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу — это будет решающая игра. Когда я только пришёл, ситуация была намного хуже во всех аспектах: футбол, ментальность, отношение, поведение — всё. Сейчас команда стала лучше, мы показываем хороший футбол», — приводит слова Де Дзерби BBC.

«Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.