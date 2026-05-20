Защитник «Челси» Трево Чалоба высказался о назначении Хаби Алонсо главным тренером клуба

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал назначение Хаби Алонсо главным тренером клуба.

«Это действительно очень интересное назначение, и мы с нетерпением ждём следующего сезона. Его карьера была потрясающей, поэтому неудивительно, что теперь он стал тренером. Видно, что он по-настоящему любит футбол. Для нас, игроков, это человек, на которого можно равняться, потому что он сам через всё это прошёл, добился успеха и при этом обладает тренерскими качествами и пониманием игры. Здорово, что он приходит в команду, а мы сможем следовать за ним, пока он будет вести нас вперёд», — приводит слова Чалобы официальный сайт клуба.

«Челси» объявил о назначении Алонсо 17 мая.