Гвардиола оценил сезон «Манчестер Сити» после потери титула АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл предварительные итоги сезона.

«С января мы действительно были очень хороши. У нас было много травм и множество обстоятельств, которые находились вне нашего контроля. В этом сезоне мы многому научились. Мы поняли, что нужно делать, чтобы выигрывать. Нужно набирать огромное количество очков и иметь преимущество, иначе возникают обстоятельства, которые невозможно контролировать.

Мы пережили много тяжёлых моментов и ни разу не сдались. Именно поэтому мы сейчас здесь», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

За тур до конца «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.

