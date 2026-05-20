Баринов прокомментировал результаты ЦСКА в весенней части РПЛ

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов ответил на вопросы журналиста о переходе зимой из «Локомотива» в стан армейского клуба, а также высказался о ситуации и результатах красно-синих в весенней части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Не жалеете о переходе?

— Нет.

— Что случилось с ЦСКА весной?

— Провалились. Причины сложно назвать — время покажет, — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 51 набранное очко в 30 встречах. «Локомотив» расположился на третьей строчке. Железнодорожники набрали 53 очка. В активе Баринова 39 матчей во всех турнирах за два клуба, в которых он забил три гола и сделал семь результативных передач.