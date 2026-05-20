Дмитрий Баринов рассказал, чем недоволен в своей игре

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов ответил на вопрос о том, какие вопросы у футболиста есть к самому себе по итогам сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— У вас есть вопросы к самому себе?

— К себе всегда вопросы есть.

— В чём конкретно?

— Во всём. Начиная с физики, с позиции на поле, — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Летом 2026-го у полузащитника истекал контракт с железнодорожниками. Стороны не смогли прийти к соглашению о продлении договора. В активе полузащитника 39 матчей во всех турнирах за два клуба, в которых он забил три гола и сделал семь результативных передач.