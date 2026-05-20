Игроки «Арсенала» сделали фотографию с картонным кубком чемпионов АПЛ

Появилась общая фотография с футболистами «Арсенала», которые позируют в раздевалке клуба с ненастоящим кубком чемпионом английской Премьер-лиги. Напомним, ранее стало известно, что «канониры» впервые за 22 года завоевали титул чемпионов страны.

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. «Манчестер Сити» с 78 очками располагается на второй строчке и лишился математических шансов на чемпионство.

В 37 турах английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал 25 побед, семь раз разделил очки с соперниками и пять раз потерпел поражение. В заключительном, 38-м туре, соревнования команда Микеля Артеты встретится с «Кристал Пэлас». Игра состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

