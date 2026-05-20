Стали известны игроки, которые считаются неприкасаемыми в составе «Челси» при Алонсо

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков из текущего состава «Челси». Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, испанский специалист рассчитывает на защитников Риса Джеймса, Марка Кукурелью, Тосина Адарабиойо, а также хавбеков Мойзеса Кайседо и Энцо Фернандеса. Для Алонсо эти футболисты считаются лидерами и должны давать пример для остальной команды.

17 мая 2026 года стало известно, что Хаби Алонсо официально назначен главным тренером футбольного клуба «Челси». В заявлении «синих» подчёркивалось, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объём полномочий по сравнению с должностью тренера.