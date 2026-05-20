Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны игроки, которые считаются неприкасаемыми в составе «Челси» при Алонсо

Стали известны игроки, которые считаются неприкасаемыми в составе «Челси» при Алонсо
Комментарии

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков из текущего состава «Челси». Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, испанский специалист рассчитывает на защитников Риса Джеймса, Марка Кукурелью, Тосина Адарабиойо, а также хавбеков Мойзеса Кайседо и Энцо Фернандеса. Для Алонсо эти футболисты считаются лидерами и должны давать пример для остальной команды.

17 мая 2026 года стало известно, что Хаби Алонсо официально назначен главным тренером футбольного клуба «Челси». В заявлении «синих» подчёркивалось, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объём полномочий по сравнению с должностью тренера.

Материалы по теме
«Челси» круто сработал с Алонсо. Надежда на лучшее будущее — в одном слове заявления клуба
«Челси» круто сработал с Алонсо. Надежда на лучшее будущее — в одном слове заявления клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android