Стала известна причина, по которой Родри готов уйти в «Реал» из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри готов продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, после информации о том, что главный тренер Хосеп Гвардиола может покинуть «Сити» 29-летний хавбек вновь стал близок вариант с возвращением в Испанию. Это единственное направление, о котором обладатель «Золотого мяча» — 2024 всегда думал.

Отмечается, что в «Реале» полагают, что при благоприятных обстоятельствах трансфер возможен. Клуб давно ценит в Родри его лидерские качества, тактическое чутьё, умение сохранять баланс и контролировать игру. Сам игрок также хотел бы выступать за «Мадрид».

Подчёркивается, что подписать футболиста сборной Испании, чей контракт рассчитан ещё на год, будет непросто, но решающим фактором может стать желание самого Родри.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

