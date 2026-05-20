«Было бы замечательно получить что-нибудь!» Тренер «Борнмута» Ираола — о подарке от Артеты

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола ответил на вопрос, ждет ли он подарка от Микеля Артеты после ничьей в матче с «Манчестер Сити» (1:1), которая принесла чемпионство в АПЛ «Арсеналу».

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Было бы замечательно получить что-нибудь! Я даже не проверял свой телефон – должно быть, я получил хотя бы одно сообщение или что-то в этом роде. Но это случилось не благодаря этой игре. Они, вероятно, решили бы все сами», — приводит слова Ираолы Hayters TV.

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. «Манчестер Сити» с 78 очками располагается на второй строчке и лишился математических шансов на чемпионство.

