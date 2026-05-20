Тренер «Борнмута» Андони Ираола оценил работу Микеля Артеты во главе «Арсенала»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о работе Микеля Артеты во главе «Арсенала».

«Я рад за него, потому что он проделал невероятную работу. Последние несколько сезонов они были очень стабильны, и порой они оказывались очень близки [к цели]. Возможно, вознаграждение пришло в нужный момент, они даже сыграют в финале Лиги чемпионов – это невероятно. Надеюсь, они сделают свою работу и там», — приводит слова Ираолы Hayters TV.

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. «Манчестер Сити» с 78 очками располагается на второй строчке и лишился математических шансов на чемпионство