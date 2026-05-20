«Я ненавижу проигрывать». Бернарду Силва — об упущенном «Манчестер Сити» чемпионстве

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об упущенном чемпионстве в АПЛ после матча с «Борнмутом» (1:1).

«Мы разочарованы. Мы знаем, что это главный титул в сезоне. Ради него мы больше всего работали. Мы боролись до конца. Я горжусь ребятами, но на таком уровне этого недостаточно.

Я ненавижу проигрывать, и вы должны быть такими, если хотите играть в таком клубе, как «Манчестер Сити». Но и этого недостаточно, особенно когда АПЛ – это главная цель клуба. Надеюсь, в следующем сезоне они почувствуют, что хотят добиться большего», — приводит слова Бернарду BBC.

За тур до конца «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.