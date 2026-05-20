Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета стал лишь вторым испанским тренером-победителем АПЛ в истории

Микель Артета стал лишь вторым испанским тренером-победителем АПЛ в истории
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал вторым испанским специалистом, который вывел свою команду к титулу в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее этого удавалось только Хосепу Гвардиоле, который выигрывал чемпионат Англии с «Манчестер Сити» шесть раз: 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024.

Это 14-й титул чемпиона Англии в истории лондонского клуба. «Арсенал» стал победителем АПЛ впервые с сезона-2003/2004, когда команда под руководством Венгера не потерпела ни одного поражения в премьер-лиге.

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

Материалы по теме
«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен
«Арсенал» — чемпион впервые за 22 года! Топ-подарок от Гвардиолы — «Сити» был беспомощен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android