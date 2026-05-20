Микель Артета стал лишь вторым испанским тренером-победителем АПЛ в истории

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал вторым испанским специалистом, который вывел свою команду к титулу в АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее этого удавалось только Хосепу Гвардиоле, который выигрывал чемпионат Англии с «Манчестер Сити» шесть раз: 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024.

Это 14-й титул чемпиона Англии в истории лондонского клуба. «Арсенал» стал победителем АПЛ впервые с сезона-2003/2004, когда команда под руководством Венгера не потерпела ни одного поражения в премьер-лиге.

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.