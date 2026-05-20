Эдуард Мор: думал, что чемпионство возьмет «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о развязке сезона в английской Премьер-лиге, отметив, что не ожидал успеха лондонского «Арсенала».

«Ожидал, что это когда‑то случится, но не верил, что произойдет в текущем сезоне. Думал, что чемпионство возьмет «Манчестер Сити». Это заслуженная победа «Арсенала», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 78 очками располагается на второй строчке и лишился математических шансов на чемпионство.

«Канониры» впервые за 22 года завоевали титул чемпионов страны.