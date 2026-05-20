«Атланта» с Миранчуком не смогла выйти в полуфинал Открытого кубка США

Завершился матч 1/4 финала Открытого кубка США, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эксплория» (Орландо, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

У победителей голы записали на свой счёт Давид Брекало, Гриффин Дорси и Тиаго (2).

В составе гостей единственный мяч забил Эммануэль Латте Лат.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 74‑й минуте.

В следующем раунде «Орландо» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Нью‑Йорк Сити».

Действующим победителем турнира является «Нэшвилл», который в финальном матче турнира 2025 года обыграл «Остин» со счётом 2:1.