«Атланта» с Миранчуком не смогла выйти в полуфинал Открытого кубка США
Завершился матч 1/4 финала Открытого кубка США, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эксплория» (Орландо, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Открытый кубок США . 1/4 финала
20 мая 2026, среда. 02:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
4 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Брекало – 5' 2:0 Дорси – 16' 3:0 Tiago – 24' 4:0 Tiago – 45+5' 4:1 Латте Лат – 84'
У победителей голы записали на свой счёт Давид Брекало, Гриффин Дорси и Тиаго (2).
В составе гостей единственный мяч забил Эммануэль Латте Лат.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 74‑й минуте.
В следующем раунде «Орландо» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Нью‑Йорк Сити».
Действующим победителем турнира является «Нэшвилл», который в финальном матче турнира 2025 года обыграл «Остин» со счётом 2:1.
