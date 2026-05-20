Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атланта» с Миранчуком не смогла выйти в полуфинал Открытого кубка США

«Атланта» с Миранчуком не смогла выйти в полуфинал Открытого кубка США
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Открытого кубка США, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эксплория» (Орландо, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Открытый кубок США . 1/4 финала
20 мая 2026, среда. 02:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
4 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Брекало – 5'     2:0 Дорси – 16'     3:0 Tiago – 24'     4:0 Tiago – 45+5'     4:1 Латте Лат – 84'    

У победителей голы записали на свой счёт Давид Брекало, Гриффин Дорси и Тиаго (2).

В составе гостей единственный мяч забил Эммануэль Латте Лат.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 74‑й минуте.

В следующем раунде «Орландо» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Нью‑Йорк Сити».

Действующим победителем турнира является «Нэшвилл», который в финальном матче турнира 2025 года обыграл «Остин» со счётом 2:1.

Календарь Открытого кубка США-2026
Сетка Открытого кубка США-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android