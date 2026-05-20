Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
16-летний футболист турецкого «Кечиоренгюджю» скончался в результате ДТП

16-летний игрок юношеской команды турецкого клуба «Анкара Кечиоренгюджю» Абдуллах Султаноглу погиб в результате аварии, сообщает ТАСС.

Султаноглу не справился с управлением мотоциклом и попал в дорожно-транспортное происшествие — авария произошла в субботу, 16 мая. Игроку была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу, однако врачам не удалось реанимировать пострадавшего.

В связи с гибелью Султаноглу «Генчлербирлиги», «Анкарагюджю» и другие турецкие футбольные клубы выразили соболезнования.

«Кечиоренгюджю» выступает во втором по силе футбольном дивизионе Турции. По итогам прошлого сезона клуб финишировал на седьмом месте и участвовал в стыковых матчах за выход в Суперлигу. В четвертьфинале плей-офф «Кечиоренгюджю» проиграл «Коруму» (0:1) и сезон-2025/2026 провёл в Лиге А2.

