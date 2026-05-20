Аль-Халидж — Аль-Ахли. Прямая трансляция
«Я не король этого турнира». Унаи Эмери — о Лиге Европы

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что сосредоточен исключительно на текущем этапе своей работы в клубе и не придаёт значения прошлым достижениям.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не король этого турнира. Сейчас я пишу новую главу с «Астон Виллой», и всё, что я сделал – сделано. Мне нужно победить завтра с теми игроками, что у нас есть, с «Астон Виллой», обыграть соперника. Так что это новый путь, новый момент и, надеюсь, новая эпоха.

Я не хочу много говорить о том, что мы делали раньше. Нынешний сезон и проведенные ранее матчи в Лиге конференции и Лиге чемпионов показывают, что мы способны играть на высоком уровне», — приводит слова Эмери ESPN.

В качестве тренера Эмери выигрывал Лигу Европы четыре раза: трижды с «Севильей», один раз — с «Вильярреалом».

Комментарии
