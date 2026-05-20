Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор рассказал, какая команда в РПЛ прыгнула выше головы

Мор рассказал, какая команда в РПЛ прыгнула выше головы
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что в минувшем сезоне МИР РПЛ его удивила калининградская «Балтика».

«Во всём сезоне меня удивила «Балтика». Концовка не очень хорошая была, но им было тяжело. Они прыгнули выше головы. «Локомотив» достиг успеха, выиграв бронзовые медали. Порадовала и работа Гусева в «Динамо», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Перед началом сезона, когда клуб вышел в МИР РПЛ из Первой лиги, многие эксперты предрекали «Балтике» вылет по итогам сезона.

По итогам нынешнего сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке. «Динамо» финишировало на седьмой позиции в лиге.

Материалы по теме
Эдуард Мор: думал, что чемпионство возьмет «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android