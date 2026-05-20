Мор рассказал, какая команда в РПЛ прыгнула выше головы

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что в минувшем сезоне МИР РПЛ его удивила калининградская «Балтика».

«Во всём сезоне меня удивила «Балтика». Концовка не очень хорошая была, но им было тяжело. Они прыгнули выше головы. «Локомотив» достиг успеха, выиграв бронзовые медали. Порадовала и работа Гусева в «Динамо», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Перед началом сезона, когда клуб вышел в МИР РПЛ из Первой лиги, многие эксперты предрекали «Балтике» вылет по итогам сезона.

По итогам нынешнего сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке. «Динамо» финишировало на седьмой позиции в лиге.