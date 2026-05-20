Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Мор поделился мнением о шансах Дугласа Сантоса и Луиса Энрике сыграть на ЧМ-2026

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение, что игроки петербуржского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике будут играть в составе сборной Бразилии на чемпионате мира‑2026 в США.

«Играть они будут. Матчей много — все футболисты будут задействованы. Особенно на ранних стадиях турнира. Матчи с участием сборной Бразилии будут смотреть теперь все», — сказал Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ».

На групповой стадии чемпионата мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

