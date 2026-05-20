Игроки «Саутгемптона» изучают шансы подачи судебного иска против клуба — The Athletic

Игроки «Саутгемптона» недовольны клубом на фоне исключения из плей-офф Чемпионшипа за шпионаж и теперь изучают возможность подачи судебного иска в отношении команды, сообщает The Athletic.

По информации источника, футболисты получили от руководства только базовую информацию и были далеки от этой истории. О радикальном решении Английской футбольной лиги (EFL) они узнали одновременно со всеми и их возмущению не было предела.

Теперь игроки хотят подать в суд на клуб в том случае, если EFL оставит свое решение в силе даже после апелляции. Игроки уже обратились за консультацией в профсоюз. В среду состоится их встреча с руководством «Саутгемптона».

Примечательно, что игроки, которые после вылета из АПЛ в прошлом сезоне согласились на сокращение зарплаты на 40%, в случае возвращения в чемпионат Англии вновь получали бы деньги в прежнем объёме.

Ранее стало известно, что «Саутгемптон» подаст апелляцию на исключение из финала плей-офф Чемпионшипа.