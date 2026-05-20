Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никогда в истории в АПЛ не побеждал английский тренер

Никогда в истории в АПЛ не побеждал английский тренер
Комментарии

Накануне, победителем АПЛ впервые в своей карьере стал испанец Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».

Таким образом, за всё время существования английской Премьер-лиги чемпионство не завоёвывал ни один главный тренер из Англии.

13 титулов у шотландца Алекса Фергюсона, шесть – у испанца Пепа Гвардиолы, по три – у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти, Антонио Конте, Клаудио Раньери и Роберто Манчини, чилиец Мануэль Пеллегрини, немец Юрген Клопп, шотландец Кенни Далглиш, и нидерландец Арне Слот.

В последний раз англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1991/1992 – последним перед появлением английской Премьер-лиги: тогда Говард Уилкинсон завоевал трофей с «Лидсом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android