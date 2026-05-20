Никогда в истории в АПЛ не побеждал английский тренер

Накануне, победителем АПЛ впервые в своей карьере стал испанец Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».

Таким образом, за всё время существования английской Премьер-лиги чемпионство не завоёвывал ни один главный тренер из Англии.

13 титулов у шотландца Алекса Фергюсона, шесть – у испанца Пепа Гвардиолы, по три – у португальца Жозе Моуринью и француза Арсена Венгера. Также АПЛ выигрывали итальянцы Карло Анчелотти, Антонио Конте, Клаудио Раньери и Роберто Манчини, чилиец Мануэль Пеллегрини, немец Юрген Клопп, шотландец Кенни Далглиш, и нидерландец Арне Слот.

В последний раз англичанин выигрывал чемпионат Англии в сезоне-1991/1992 – последним перед появлением английской Премьер-лиги: тогда Говард Уилкинсон завоевал трофей с «Лидсом».