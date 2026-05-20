«Челси» определился с шорт-листом вратарей на новый сезон — источник

В «Челси» пересматривают планы по вратарской позиции после ожидаемого прихода Хаби Алонсо. По данным TEAMtalk, бельгийский голкипер Майк Пендерс больше не считается главным претендентом на роль основного вратаря лондонского клуба в будущем сезоне.

По информации источника, руководство «синих» сосредоточилось на более опытных вариантах. Одним из приоритетных кандидатов остаётся Майк Меньян из «Милана», интерес к которому сохраняется уже несколько трансферных окон.

Также в шорт-лист входят Барт Вербрюгген из «Брайтон энд Хоув Альбион», Робин Руфс из «Сандерленда», Джордан Пикфорд из «Эвертона», Марко Карнезекки из «Аталанты» и Диогу Кошта из «Порту». При этом в клубе есть сомнения относительно опыта некоторых молодых кандидатов.