Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью считает, что в «Реале» дисбаланс и хочет усиления — Marca

Моуринью считает, что в «Реале» дисбаланс и хочет усиления — Marca
Комментарии

Жозе Моуринью недоволен нынешним составом и хочет усиления состава «Реала», сообщает Marca.

Ранее стало известно, что мадридский клуб согласовал с тренером двухлетний контракт и выплатил «Бенфике» отступные в размере € 3 млн.

По информации Marca, матчи между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов позволили Моуринью выявить слабые места мадридцев — в частности, португальского тренера смущает, что в команде явный дисбаланс. Он считает, что в команде слишком много игроков на одних позициях и недостаточная конкуренция на других.

Также сообщается, что Моуринью хочет получить возможность принимать решения без постороннего вмешательства, поскольку считает важным контролировать всё, что происходит в команде, а также чувствовать поддержку владельцев команды.

Материалы по теме
«Реал» выплатил «Бенфике» € 3 млн отступных за Моуринью — Sky Sport Italia
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android