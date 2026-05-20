Моуринью считает, что в «Реале» дисбаланс и хочет усиления — Marca

Жозе Моуринью недоволен нынешним составом и хочет усиления состава «Реала», сообщает Marca.

Ранее стало известно, что мадридский клуб согласовал с тренером двухлетний контракт и выплатил «Бенфике» отступные в размере € 3 млн.

По информации Marca, матчи между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов позволили Моуринью выявить слабые места мадридцев — в частности, португальского тренера смущает, что в команде явный дисбаланс. Он считает, что в команде слишком много игроков на одних позициях и недостаточная конкуренция на других.

Также сообщается, что Моуринью хочет получить возможность принимать решения без постороннего вмешательства, поскольку считает важным контролировать всё, что происходит в команде, а также чувствовать поддержку владельцев команды.