Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» включились в борьбу за Адейеми — СМИ

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» включились в борьбу за Адейеми — СМИ
Комментарии

Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. Сразу несколько европейских топ-клубов проявляют серьёзный интерес к 24-летнему нападающему. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главными претендентами на игрока считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Манкунианцы рассчитывают, что участие в Лиге чемпионов поможет им выиграть борьбу за футболиста, тогда как лондонский клуб уже вышел на связь с представителями игрока. Также ситуацию вокруг Адейеми внимательно отслеживают «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен».

Контракт немецкого форварда с «Боруссией» действует до лета 2027 года, однако стороны пока не могут договориться о новом соглашении. В Дортмунде готовы рассмотреть продажу игрока за сумму от € 60 до € 70 млн.

Материалы по теме
Топ-события среды: финал Лиги Европы, ЧМ по хоккею и первые матчи за право играть в РПЛ
Топ-события среды: финал Лиги Европы, ЧМ по хоккею и первые матчи за право играть в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android