Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего тренера всех времён.

«Я видел много сравнений с Алексом Фергюсоном. Могу сказать, что Фергюсон – величайший тренер всех времён, но Пеп точно лучший в своём поколении, причём с огромным отрывом.

Я видел, как люди говорят о лояльности Гвардиолы на протяжении 10 лет, и это невероятно, но Фергюсон был лоялен клубу 26 лет. Если вы действительно задумаетесь об этом сроке, 26 лет в одном клубе – это совершенно поразительно.

Когда сэр Алекс пришёл в «Манчестер Юнайтед», ситуация была совершенно иной. Ему чуть ли не с нуля пришлось выстраивать этот клуб, чтобы он вновь стал успешной силой в английском футболе, а вот у Пепа такой необходимости не было.

Но то, чего он добился в плане полного доминирования… тут вопросов быть не может», – приводит слова Руни BBC.

Фергюсон считается одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Его включили в Залы славы английского и шотландского футбола, а также английской Премьер-лиги, за свою карьеру он выиграл 49 трофеев.