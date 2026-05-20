Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» может подписать Влаховича бесплатно при одном условии

«Милан» может подписать Влаховича бесплатно при одном условии
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Милане». «Россонери» рассматривают возможность подписания 26-летнего сербского форварда в статусе свободного агента, если команда сумеет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Об этом сообщает Calciomercato.

Сейчас «Милан» занимает третье место в таблице Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям и имея преимущество в два очка над «Комо» и «Ювентусом». Судьба потенциального трансфера также зависит от будущего Массимилиано Аллегри — именно его позиция может стать ключевым фактором в переговорах.

По данным источника, сам Влахович заинтересован в переходе в клуб, который выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Влахович провёл 18 игр за «Ювентус», забил пять мячей и оформил один ассист. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Душан Влахович может перейти в мадридский «Атлетико» свободным агентом — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android