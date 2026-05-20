«Милан» может подписать Влаховича бесплатно при одном условии

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Милане». «Россонери» рассматривают возможность подписания 26-летнего сербского форварда в статусе свободного агента, если команда сумеет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Об этом сообщает Calciomercato.

Сейчас «Милан» занимает третье место в таблице Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям и имея преимущество в два очка над «Комо» и «Ювентусом». Судьба потенциального трансфера также зависит от будущего Массимилиано Аллегри — именно его позиция может стать ключевым фактором в переговорах.

По данным источника, сам Влахович заинтересован в переходе в клуб, который выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Влахович провёл 18 игр за «Ювентус», забил пять мячей и оформил один ассист. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.