Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе России

Президент России Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в школах страны.

Об этом сказано в приветственной телеграмме Путина участникам Всероссийского съезда учителей физической культуры, который проходит в Тульской области.

«Ваша встреча – значимое событие для преподавателей, наставников, тренеров, представителей спортивных федераций, приехавших в Тульскую область из многих регионов страны. Ведь в повестке форума широкий круг актуальных проблем, связанных с гармоничным развитием детей и подростков, популяризацией физической культуры, приобщением подрастающего поколения к ценностям здорового и активного образа жизни.

Подчеркну, для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Объединять на этом направлении созидательный потенциал образовательных, спортивных, медицинских учреждений, общественных организаций и движений, органов власти. И конечно, один из ваших ключевых приоритетов – подготовка квалифицированных учителей физической культуры, обновление методической базы, образовательных программ.

Уверен, что в ходе форума вы сможете обменяться опытом и лучшими наработками, предложите свои идеи и инициативы, которые будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – приводит слова президента России Владимира Путина официальный сайт Кремля.