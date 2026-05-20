Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе России

Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе России
Комментарии

Президент России Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в школах страны.

Об этом сказано в приветственной телеграмме Путина участникам Всероссийского съезда учителей физической культуры, который проходит в Тульской области.

«Ваша встреча – значимое событие для преподавателей, наставников, тренеров, представителей спортивных федераций, приехавших в Тульскую область из многих регионов страны. Ведь в повестке форума широкий круг актуальных проблем, связанных с гармоничным развитием детей и подростков, популяризацией физической культуры, приобщением подрастающего поколения к ценностям здорового и активного образа жизни.

Подчеркну, для того чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Объединять на этом направлении созидательный потенциал образовательных, спортивных, медицинских учреждений, общественных организаций и движений, органов власти. И конечно, один из ваших ключевых приоритетов – подготовка квалифицированных учителей физической культуры, обновление методической базы, образовательных программ.

Уверен, что в ходе форума вы сможете обменяться опытом и лучшими наработками, предложите свои идеи и инициативы, которые будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – приводит слова президента России Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Материалы по теме
Путин вручил орден Почёта коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android