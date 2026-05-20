Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
20 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НБА, ЧМ по хоккею-2026, чемпионшип

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в АПЛ, «Нью-Йорк» победил «Кливленд» в НБА. Главное к утру
Комментарии

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ, «Нью-Йорк» победил «Кливленд» в овертайме в первом матче полуфинала плей-офф НБА и повёл в серии, «Арсенал» стал чемпионом английской премьер-лиги сезона 2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ.
  2. «Нью-Йорк» победил «Кливленд» в овертайме в первом матче полуфинала плей-офф НБА.
  3. «Арсенал» стал чемпионом Англии сезона-2025/2026.
  4. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и теперь находится в одной победе от Кубка Гагарина.
  5. «Зенит» с разницей в четыре очка обыграл УНИКС и находится в шаге от выхода в финал ЕЛ.
  6. «Борнмут» попал в еврокубки впервые за 127-летнюю историю.
  7. Венгрия одержала самую крупную победу в своей истории на ЧМ в элитном дивизионе за 87 лет.
  8. Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года.
  9. Хаби Алонсо хочет подписать Мбаппе в «Челси».
  10. «Мидлсбро» отреагировал на исключение «Саутгемптона» из финала плей-офф Чемпионшипа.
Топ-события среды: финал Лиги Европы, ЧМ по хоккею и первые матчи за право играть в РПЛ
