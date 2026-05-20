«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в АПЛ, «Нью-Йорк» победил «Кливленд» в НБА. Главное к утру
«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ, «Нью-Йорк» победил «Кливленд» в овертайме в первом матче полуфинала плей-офф НБА и повёл в серии, «Арсенал» стал чемпионом английской премьер-лиги сезона 2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ.
- «Нью-Йорк» победил «Кливленд» в овертайме в первом матче полуфинала плей-офф НБА.
- «Арсенал» стал чемпионом Англии сезона-2025/2026.
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и теперь находится в одной победе от Кубка Гагарина.
- «Зенит» с разницей в четыре очка обыграл УНИКС и находится в шаге от выхода в финал ЕЛ.
- «Борнмут» попал в еврокубки впервые за 127-летнюю историю.
- Венгрия одержала самую крупную победу в своей истории на ЧМ в элитном дивизионе за 87 лет.
- Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года.
- Хаби Алонсо хочет подписать Мбаппе в «Челси».
- «Мидлсбро» отреагировал на исключение «Саутгемптона» из финала плей-офф Чемпионшипа.
