Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Завтра (0)
Защитник «Арсенала» Льюис-Скелли: нас называли слабаками, а теперь мы поднимаем бокалы!

Защитник лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли после матча 37-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Манчестер Сити» (1:1) отреагировал на досрочную победу своей команды в этом сезоне АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Нас называли слабаками, а теперь мы поднимаем бокалы!» – приводит слова Льюиса-Скелли Sky Sports.

19 мая лондонский «Арсенал» официально оформил чемпионство в сезоне АПЛ-2025/2026. Команда Микеля Артеты обеспечила себе титул за тур до окончания чемпионата, прервав 22-летнее ожидание золотых медалей.

Решающим стал 37-й тур АПЛ: «канониры» одержали победу над «Бёрнли» (1:0), а главный конкурент — «Манчестер Сити» — потерял очки в выездной встрече с «Борнмутом», завершив матч со счётом 1:1.

После этих результатов «Арсенал» довёл количество набранных очков до 82 и стал недосягаемым для преследователей. «Манчестер Сити», заработав 78 очков после 37 матчей, утратил даже теоретические шансы на защиту чемпионского титула.

