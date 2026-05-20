«Обузой для команды он не станет». Мор — о Криштиану Роналду на ЧМ-2026

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение, что Криштиану Роналду не будет обузой для сборной Португалии на чемпионате мира ‑ 2026.

«Тогда он был обузой для команды. Сейчас он уже не хочет быть главным действующим лицом. Скорее всего, он поговорил с тренером об этом. Он смирился, что больше не единоличный лидер в сборной. Обузой для команды он не станет», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Для Криштиану Роналду это будет шестой чемпионат мира в карьере. Впервые португалец принял участие в главном международном турнире в 2006 году в Германии.

Роналду является рекордсменом по количеству голов в составе национальных команд в мире. На его счету 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.