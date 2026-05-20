Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о сопернике по финалу ЛЕ «Фрайбурге»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о сопернике по финалу Лиги Европы немецком «Фрайбурге».

«У них есть тренер, который прививает команде высокую интенсивность, и у них опытные игроки. Это стиль футбола, который во многом опирается на талант и характер. Оба этих качества сочетаются, позволяя раскрывать хороших игроков — как молодых, которые есть у «Фрайбурга», так и ветеранов. Я играл против «Фрайбурга» с «Севильей» 12 лет назад, и два их футболиста с того матча до сих пор в команде: Маттиас Гинтер и Кристиан Гюнтер.

Они проводят отличный сезон. Прежде всего у них есть чёткая идея, стиль, который их очень хорошо характеризует. Так что они вышли в финал заслуженно, потому что показывают отличный уровень, потому что у них великолепный тренер и хорошие игроки. А главное — фантастические болельщики, и они голодны до побед», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы — 2026 состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.