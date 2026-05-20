Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Макгинн: Унаи хочет завоевать 5-й трофей ЛЕ с «Астон Виллой», и мы хотим ему помочь в этом

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн высказался о влиянии тренера Унаи Эмери на команду перед финалом Лиги Европы с немецким «Фрайбургом».

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
«У него учишься каждый день. Унаи Эмери — очень опытный тренер. Он относится к «Фрайбургу» так же, как и к любому другому нашему сопернику — с максимальным уважением и вниманием к деталям. Знаем, что у немецкой команды много сильных сторон, но есть и слабые, которыми мы и постараемся воспользоваться. Я уверен, что Унаи хочет завоевать пятый трофей Лиги Европы с «Астон Виллой», и мы хотим ему помочь в этом», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы — 2026 состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

