«Челси» одержал первую победу за восемь последних матчей в АПЛ

Лондонский «Челси» обыграл столичный «Тоттенхэм» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Таким образом, «синие» одержали первую победу за восемь последних матчей в чемпионате Англии.

В предыдущий раз «Челси» выиграл в английской Премьер-лиге в матче 29-го тура с «Астон Виллой» (4:1) 4 марта. С того момента последовали шесть поражений и одна ничья.

В матче с «Тоттенхэмом» голами отметились Энцо Фернандес и Андрей Сантос. За «шпор» забил Ришарлисон.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 37 матчей. «Челси» находится на восьмой строчке, заработав 52 очка. Чемпионом страны стал «Арсенал» (82).