«Ротор» — «Акрон»: во сколько начало переходного матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 мая, состоится первый VK Видео переходной матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет канал «VK Про Спорт (@mail.ru)» «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В параллельном переходном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.