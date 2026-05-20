Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Расширенный состав сборной Ирака по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Ирака объявила расширенный состав для подготовки к ЧМ-2026
Сборная Ирака в социальной сети Х сообщила расширенный состав игроков для подготовки к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Расширенный состав сборной Ирака:

Вратари: Кумел Аль-Рекабе, Фахад Талиб, Ахмед Басил, Джалал Хассан.

Полевые игроки: Франс Путрос, Майтам Джаббар, Заид Тахсин, Акам Хашем, Манаф Юнис, Ребин Сулака, Мустафа Саадун, Ахмед Яхья, Дарио Наамо, Ахмед Макнзи, Мерхас Доски, Хуссейн Али, Заид Исмаэл, Петер Гваргис, Юссеф Амин, Зидан Икбаль, Кевин Якоб, Амир Аль-Аммари, Марко Фарджи, Ибрахим Байеш, Ахмед Касем, Юссеф Насраве, Хасан Абдулкарим, Аймар Шер, Моханад Али, Али Юсуф, Аймен Хуссейн, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Карар Набиль.

