Болельщиков сборной ДР Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026

Появилась информация по участию сборной ДР Конго в чемпионате мира — 2026 на фоне обострившейся лихорадки Эбола в стране. Так, конголезским футболистам разрешат посетить США, Канаду и Мексику в случае положительных анализов. А вот болельщиков из Конго, вероятно, не пустят в США.

Как сообщает Politico, CNN и ряд других изданий, в США введён усиленный санитарный контроль в связи с вирусом Эболы. Объявлен запрет на въезд иностранных граждан, посетивших Уганду, ДР Конго или Южный Судан.

Даже если до ЧМ-2026 данный запрет на въезд будет отменён, то конголезские болельщики всё равно не смогут посетить матчи, ведь они будут обязаны соблюдать изоляцию и карантин сроком в несколько недель после прибытия в США.