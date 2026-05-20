«Урал» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция переходного матча начнётся в 17:30

Сегодня, 20 мая, состоится первый VK Видео переходный матч, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. Ответный матч пройдёт в Махачкале в субботу, 23 мая. В другой паре сыграют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».