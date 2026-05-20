Артём Дзюба тренировался на поле перед переходным матчем «Акрона» с «Ротором»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба готовится с командой к первому VK Видео переходному матчу с волгоградским «Ротором». Встреча состоится сегодня, 20 мая, в Волгограде.

«Дзюба приступил к занятиям на поле. Форвард «Акрона» приехал в Волгоград. Решение по его участию в матче с «Ротором» будет приниматься ближе к игре», — приводит слова представителя пресс-службы «Акрона» ТАСС.

Ранее 37-летний Артём Дзюба получил повреждение в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) и пропустил последующие игры. Всего в сезоне-2025/2026 чемпионата России нападающий провёл 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.